Fiyattan memnun olmayan üretici, fındığı evinde bekletiyor ORDU´dabu yıl fındık fiyatlarından memnun olmayan üretici, mahsulünü pazara indirip satmak yerine, evlerinde bekletiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada oluşan fındık fiyatlarının üreticileri memnun etmediğini belirterek, "Yüzde 30-40 arasındaki üreticilerimiz şu anda elinde fındığını bulunduruyor" dedi.

ORDU´dabu yıl fındık fiyatlarından memnun olmayan üretici, mahsulünü pazara indirip satmak yerine, evlerinde bekletiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada oluşan fındık fiyatlarının üreticileri memnun etmediğini belirterek, "Yüzde 30-40 arasındaki üreticilerimiz şu anda elinde fındığını bulunduruyor" dedi.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye´nin fındık ambarı Karadeniz Bölgesi´nde, serbest piyasada oluşan fındık fiyatları üreticileri memnun etmiyor. Eylül ayında hasadın tamamlanmasının ardından birçok üretici bu yılki mahsulünü pazara indirip satarken, fiyat beklentisi karşılanmayan üreticiler ise ürünlerini çuvallayarak evlerinde veya depolarında tutuyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 1 ay önce fındık fiyatlarının 100 lirayı aştığını ancak üreticilerin fiyatın daha da artacağını düşünerek, fındıklarını satmadığını söyledi. Soydan, "Serbest piyasada fındık, hasat işleminin tamamlanmasının ardından 70 ile 73 TL bandında alımına başlandı. Ardından Toprak Mahsulleri Ofisi levant kalite fındığa 82,5 TL, Giresun kaliteye ise 84 TL fiyat açıklamıştı. Tabii ki serbest piyasa fiyatları önemliydi. Çünkü üreticilerimizin birçok kısmı fındığını serbest piyasaya veriyor. Çünkü o an işçi parası, borçları gibi nakit ihtiyaçlarını buradan karşılıyordu. Serbest piyasa 10 gün gibi bir süre içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarının üstüne çıktı" diye konuştu.

`ÜRETİCİLERİMİZ DÜŞEN FİYATLARIN ÜZERİNDE BİR FİYATIN OLUŞMASINI BEKLİYOR´

Fındık fiyatının hızlı yükselişinin ardından yeniden düşüşe geçtiğini kaydeden Soydan, "Fındık fiyatları hızlı bir yükselişe doğru gitti. Yaklaşık bundan 1 ay önce serbest piyasada fındık fiyatları 100 ile 110 lira arasında oluştu. Bu fiyatlara üreticilerimizin bir kısmı mahsullerini sattı. Ama bir kısmı da şu anda elinde bulunduruyor. Çünkü fındık yaklaşık 1 ay önce hızlı bir düşüş ile beraber 90 lira seviyelerine doğru inmiş oldu. Üreticilerimiz, 100-110 lira bandında fındığımı satmadım, bugünkü fiyata da satmam diyor. Üreticilerimiz düşen fiyatların üzerinde bir fiyatın oluşmasını bekliyor" ifadelerinde bulundu.

`BİRÇOK ÜRETİCİ FINDIĞINI ÇUVALLAMIŞ EVİNDE BEKLETİYOR´

Üreticilerin birçoğunun fındığını evinde beklettiğini söyleyen Soydan, şöyle konuştu:

"Şu anda birçok üretici fındığını çuvallamış bir biçimde evinde bekletiyor. Zaman zaman fındığını kontrol ediyor. Fındığını evinde bekleten üreticilerimiz, ürünü en iyi şekilde kurutan üreticilerimiz. Temizliğini yapmış, muhafaza bir yerde bekleten üreticilerimiz. Bunu yapmamız lazım. Neden? Fındığın aslında sahibi biziz. Yani asıl sahibi üreticilerimiz. Biz ne kadar burada dik durursak ne kadar fındığımıza sahip çıkarsak fiyatları biz belirleyeceğiz. Ama serbest piyasada maalesef üreticilerin beklediği fiyatın oluşmadığını görebiliyoruz. Onun için yüzde 30-40 arasındaki üreticilerimiz şu anda elinde fındığını bulunduruyor. Fiyatlar kısa bir zamanda çıkarsa üreticilerimiz de pazara fındığını indirir. Biz şu anda fındığın kısa bir zaman sonra yükselme eylemine doğru geçeceğini düşünüyoruz."

`FİYATLAR YÜKSELİRSE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ´

Fındığını satmayarak evinde bekleten üreticilerden Fikri Yazıcı, "Bu yılki fiyatlar bizi memnun etmiyor. O yüzden fındığımızı pazara indirmedik. Evimize getirip, çuvallarla saklamayı daha uygun gördük. Fiyatlar yükselirse pazara indirip satmayı düşünüyoruz. Şu anda birçok üretici elinde fındığını tutuyor. Olması gereken de budur. Bu fiyatlar zaten kurtarmıyor. Ürünlerini pazara indirmemeleri normaldir. Bu fiyatlara da bence indirmesinler. 110 ile 120 lira arasında bir fiyat oluşursa fındığımı ben satmayı düşünüyorum. Bu fiyatlar oluşana kadar da ben bekleyeceğim" dedi.