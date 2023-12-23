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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, söyleşiye katıldı

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Anılarda ve Gelecekte Ordu" adlı söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:14 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:23
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, söyleşiye katıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Anılarda ve Gelecekte Ordu" adlı söyleşiye katıldı.

        Güler, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca organize edilen programda, toprağın çok bereketli olduğunu ama sadece bir ay fındık toplandığını söyledi.

        Fındığın hakkını vermeleri gerektiğini belirten Güler, "Bizim yabancı bir firma ile ilgili çalışmalarımız var. Rekabet Kuruluna başvurduk. Fiyatta revize yaşandı. İlk defa fiyat revize edildi. Ordu'ya geldiler ve 5 saat görüştük. Benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu, fındığın önünde durmazsak diğer iller bizi geçebilir. Samsun bu konuda ön plana çıkıyor. Orada şu an tütün ve pirincin yerine fındık dikiliyor. Maliyetleri düşük. Altına ağ sererek toplanıyor. Biz hala eski usullerle gidiyoruz." dedi.

        Güler, 200 yıldır uğraşılan fındıkta tek yeniliğin patoz kullanmak olduğuna işaret ederek, "Patozdan başka yeniliğimiz yok. Bu duruma gelecek vurgusu için de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Fındıktan katma değerli ürünlere gitmemiz gerekiyor. Fındık kabuğundan aktif karbon ve çikolata üretimi gibi. Bu çok önemli." diye konuştu.

        Ordu'nun Karadeniz'in en önemli limanlarından biri olması için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Güler, kentteki limanların ticarette ve turizmde ön plana çıkacağını kaydetti.

        Kabadüz ve Mesudiye ilçeleri sınırlarında bulunan Göndeliç'e kayak merkezi yapmayı planladıklarını anlatan Güler, "Göndeliç, Çambaşı'ndan 30 kat daha büyük bir yer olacak. Şu anda Çambaşı'na giden 4 bin kişi günübirlik orada kalabiliyor. Göndeliç'te bu sayı 70 bin olacak. Burası aynı zamanda denize en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyor. Bu çok büyük bir zenginlik." değerlendirmesinde bulundu.

        Güler, doğal afetler konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şu anda binalarımızın yüzde 70'inde deprem riski var. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Öte yandan Ordu 14 dere üzerine kurulmuş bir yer. Buraların 2 tanesi açık, 12 tanesi kapalı. Fatsa ve Ünye'de aynı durum söz konusu. Ordu aslında 14 değil, 64 tane derecik üzerine kurulmuş. Onun için sel riski açısından da önemli. Bu şehrin bu yönde bir dezavantajı da var. Bunlara iyi bakmamız lazım, iyi analiz etmemiz lazım."

        Otopark olarak yaptıkları yerleri aynı zamanda bir sığınak olarak düşündüklerini ifade eden Güler, "Daha doğrusu bir sığınak şekline çeviriyoruz. Ortada sığınak yok. Onun için tuvalet, su vesaire gibi bir tasarımımız söz konusu. Bunları da özellikle düşünüyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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