Ordu'da "Filistin için Yürüyoruz, Özgürlük Umudu Taşıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi Ordu'nun Fatsa ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin için Yürüyoruz, Özgürlük Umudu Taşıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin için Yürüyoruz, Özgürlük Umudu Taşıyoruz" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen etkinlik için kapalı pazar yerinde bir araya gelen grup, Fatsa Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Sessiz kalma" ve "Fatsa'dan şanlı direnişe bin selam" yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklamayı Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptı.

Kibar, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek ve özgürlük taleplerine ses olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hep birlikte Filistin için yürüdüklerini ve özgürlük umudu taşıdıklarını vurgulayan Kibar, "Filistin, yıllardır süregelen terör devleti İsrail'in ve siyonizmin işgali altında. İnsanlar, temel haklarından mahrum bırakılırken, toprakları ellerinden alınırken, evleri yıkılırken biz burada sessiz kalamazdık. Filistin'deki çocukların, kadınların, yaşlıların hak ettikleri yaşam şartlarına kavuşmalarını istiyoruz. Adaletsizlik karşısında susmamak, aynı zamanda da insanlık görevimiz." dedi.

Duaların edildiği program, çocukların getirdikleri oyuncakları Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere toplama sepetine bırakmasıyla sona erdi.