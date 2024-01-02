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        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:20
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        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı
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        YücelARSLANTEKE /ÜNYE (Ordu)- ORDU'nun Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3´ü tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede ismi açıklanmayan kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Çalışma başlatan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.Y.I. (39), S.E. (22), E.B. (23) ve A.S.´nin (23) evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden M.Y.I, S.E. ve E.B. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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