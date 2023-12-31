Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde Ramadan Şimşek'in, kendisine ait arazide kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şimşek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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