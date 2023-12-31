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        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

        Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:48
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        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
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        Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde Ramadan Şimşek'in, kendisine ait arazide kestiği ağaç üzerine devrildi.

        Ağacın altında kalan Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Şimşek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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