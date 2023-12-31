Kestiği ağacın altında kalınca öldü

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Ramadan Şimşek (56), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramadan Şimşek, kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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