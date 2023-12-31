Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kestiği ağacın altında kalınca öldü

        ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Ramadan Şimşek (56), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kestiği ağacın altında kalınca öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Ramadan Şimşek (56), hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramadan Şimşek, kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Ordu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası...
        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası...
        Çaldığı telefonları satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çaldığı telefonları satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ordu'da 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Ordu'da 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya, hastanede öldü
        Otomobilin çarptığı yaya, hastanede öldü