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        Ordu'da 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinden 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:10
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        Ordu'da 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinden 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçedeki bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, çalınan 12 cep telefonundan 6'sının satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüpheli K.Ç'yi (21) diğer telefonları Altınordu ilçesinde satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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