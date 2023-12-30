Ordu'da 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinden 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçedeki bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, çalınan 12 cep telefonundan 6'sının satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli K.Ç'yi (21) diğer telefonları Altınordu ilçesinde satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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