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        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası kesildi

        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:34
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        Hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştüren 36 kişiye para cezası kesildi
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        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğan Mahallesi'nde G.K'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

        Derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

        Ayrıca, organizasyonu düzenleyen G.K, M.D. ve Ü.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", hayvan sahipleri R.Y, G.Ş, C.K, O.K, K.K. ile M.K. hakkında ise "hayvanları koruma kanununa muhalefet, hayvanları dövüştürme" suçundan adli işlem yapıldı.

        Ekiplerin el koyduğu 13 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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