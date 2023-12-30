Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kökenli Mahallesi'nde B.A. (23) idaresindeki 52 ABN 070 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat T'ye (58) çarptı.

Ağır yaralanan İmdat T, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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