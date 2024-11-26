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        Ekmek almaya giderken otomobil çarptı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı Mehmet Tepe (69), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:35
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        Ekmek almaya giderken otomobil çarptı
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        ORDU’nun Altınordu ilçesinde ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı Mehmet Tepe (69), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi yolunda meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park ettikten sonra karşı yöndeki fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tepe’ye, K.K. idaresindeki 34 KOK 854 otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tepe, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü K.K. gözaltına alındı.

        Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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