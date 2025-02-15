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        Ailesiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, 5,5 metrelik kardan gelin yaptılar

        ORDU'nun Akkuş ilçesinde, İstanbul'dan ailesiyle memleketine gelen Recep Sağlam, kar yağışını eğlenceye dönüştürerek 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:40
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        Ailesiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, 5,5 metrelik kardan gelin yaptılar
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        ORDU’nun Akkuş ilçesinde, İstanbul'dan ailesiyle memleketine gelen Recep Sağlam, kar yağışını eğlenceye dönüştürerek 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Sağlam, “Gelinin adını 'Şirin' koyduk. Şaka amaçlı yeğenim Hasan’ı onunla evlendirip, eğlendik” dedi.

        Yaşadığı İstanbul'dan tatil için memleketleri Akkuş ilçesinin Çayıralan Mahallesi’ne gelen Recep Sağlam ve ailesi, karın keyfini çıkardı. Tüm aile, bir araya gelerek saatlerce uğraşıp, 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Kırmızı boya ile de duvak yapılan kardan geline ‘Şirin’ ismi verdiklerini belirten Recep Sağlam, “Ailemle birlikte karın keyfini çıkardık. Şaka amaçlı yeğenim Hasan’ı da onunla evlendirerek eğlendik” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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