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        Her gün evinin önüne gelen çakalları besliyor

        ORDU'nun Perşembe ilçesinde Davut Kısa (56), kışın yiyecek bulmakta zorlandıkları için her gün evinin önüne gelen çakalları ekmek, tavuk eti ve kemiklerle besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:20
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        Her gün evinin önüne gelen çakalları besliyor
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        ORDU'nun Perşembe ilçesinde Davut Kısa (56), kışın yiyecek bulmakta zorlandıkları için her gün evinin önüne gelen çakalları ekmek, tavuk eti ve kemiklerle besliyor.

        Perşembe ilçesi Tepecik Mahallesi’nde yaşayan Davut Kısa, her gün evinin önüne gelen çakalları besliyor. Japonya’da 16 yıl kaynakçılık yapan ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen Kısa, beslediği çakallardan birine, Japonya’daki patronunun köpeğinin ismi olan ‘Cori’ adını verdi. Yalnız yaşayan Kısa, her gün düzenli olarak gelen çakalların kendisine arkadaşlık ettiğini belirterek, “Yaklaşık 1 aydır çakallar, evimin önüne geliyor. İlk başta Cori tek geliyordu. Sonra 3 arkadaş gelmeye başladılar. Bazen bu sayı 4’e de çıkıyor. Kış ayları çetin geçtiği için bu hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar ve insanların yaşadıkları yerlere kadar geliyorlar. Ben de insanlık vazifemi yaparak onları her gün besliyorum. Ekmek, tavuk eti ve kemik veriyorum. Bazen de evde akşam yemeğinden kalan yiyecekleri veriyorum. Ben de onlara çok alıştım, hepsini çok seviyorum. Akşam hava kararmaya başlayınca evin önüne çıkıp, onlara sesleniyorum. Onlar da sesimi duyunca hemen geliyorlar. Karınlarını doyurduktan sonra gidiyorlar” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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