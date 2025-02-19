Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
ORDU'dakar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
ORDU'dakar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildi.
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