Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        ORDU'dakar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
        ABONE OL

        ORDU'dakar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın

        Benzer Haberler

        Ordu'da Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi'nin protokolü imzalandı
        Ordu'da Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi'nin protokolü imzalandı
        Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü
        Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı
        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı
        Ordu'nun 3 ilçesinde kıyıya vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit...
        Ordu'nun 3 ilçesinde kıyıya vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit...
        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi
        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi