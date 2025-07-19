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        Denizde bulunan mayın patlatılarak imha edildi

        ORDU'da kıyıdan 150 metre uzaklıkta ve denizin 7-8 metre derinliğinde dalgıçlar tarafından bulunan patlamış mayın, İstanbul'dan gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından güvenlik amaçlı kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:09
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        Denizde bulunan mayın patlatılarak imha edildi
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        ORDU’da kıyıdan 150 metre uzaklıkta ve denizin 7-8 metre derinliğinde dalgıçlar tarafından bulunan patlamış mayın, İstanbul'dan gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından güvenlik amaçlı kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

        Perşembe ilçesi Yason Burnu Yarımadası’nın yaklaşık 150 metre açığında ve 7-8 metre derinlikte denize giren dalgıçlar tarafından patlamış mayın bulundu. Mayının fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinden destek istendi. İstanbul'dan dün akşam gelen ekipler, bugün inceleme yaptıktan sonra bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Bölgenin belirli noktalarında dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Mayın, güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılıp imha edildi. Patlamayla deniz suyu, yüzeyin yaklaşık 20 metre yukarısına yükseldi.

        ‘SAS EKİBİ, CİSMİN MAYIN OLDUĞUNU ONAYLADI VE İMHA ETTİ’

        Su altında mayını görüp, görüntülerini kayda alan, ardından da bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve SAS ekibinin geldiğini belirten dalış eğitmeni Hakan Güney, "Dalış faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bir cisim gördük ve bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. İstanbul’da SAS ekibiyle iletişime geçtik ve hemen geldiler. Konumu yüzeysel olarak ekiplere gösterdik. Onlar da dalış gerçekleştirdiler. Mayını buldular ve şamandıra bağlandı. Sonrasında biz güvenlik amaçlı oradan uzaklaştık. SAS ekibi cismi incelediler. Mayın olduğunu onayladılar ama fünyelerin aktif olma ihtimaline karşı patlatılması gerektiğine karar verdiler. Ardından bu işlemi gerçekleştirdiler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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