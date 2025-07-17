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        Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, Taşkın Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:36
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        Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, Taşkın Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, taşkın riski taşıyan bölgeler, yürütülen altyapı çalışmaları, dere ıslah projeleri ve erken uyarı sistemleri gibi başlıklar değerlendirildi.

        DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, il genelinde yürütülen taşkın kontrol projeleri, dere ıslah çalışmaları ve riskli bölgelerde yapılan altyapı iyileştirmeleri hakkında bilgi verdi.

        Taşkınların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ekonomik zararlara sebebiyet verdiğini belirten Çelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de depremlerden sonra en büyük can kaybı ve ekonomik zararın taşkınlar neticesinde meydana geldiğini aktardı.

        Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, kaymakamlar, belediye başkanları ve DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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