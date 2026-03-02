Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi.


        Yemişli Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan heyelan, bazı arazilerde ve yollarda hasara yol açtı.

        İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri riskli olduğunu tespit ettiği 3 evin tahliye edilmesine karar verdi.

        Kararın ardından vatandaşlar evlerini boşalttı.

        Öte yandan Ordu Valisi Muammer Erol, heyelanın yaşandığı mahalleye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Erol, yaptığı açıklamada, heyelanda can kaybının olmamasına dikkat çekerek, yaşanan mağduriyetin giderileceğini söyledi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Ordu Valisi Erol, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Ordu Valisi Erol, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Çatalpınar'da ağılın çökmesi sonucu 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Çatalpınar'da ağılın çökmesi sonucu 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Akkuş Belediyespor'da hedef son 4 maçı kazanmak
        Akkuş Belediyespor'da hedef son 4 maçı kazanmak
        Başkan Güler: "Yaptığımız yatırımlar ile daha güzel günlere gideceğiz"
        Başkan Güler: "Yaptığımız yatırımlar ile daha güzel günlere gideceğiz"
        Ordu'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi
        Ordu'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi