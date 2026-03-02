Ordu'da heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana gelen mahalledeki 3 ev tahliye edildi.
Yemişli Mahallesi Orta Sokak'ta yaşanan heyelan, bazı arazilerde ve yollarda hasara yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri riskli olduğunu tespit ettiği 3 evin tahliye edilmesine karar verdi.
Kararın ardından vatandaşlar evlerini boşalttı.
Öte yandan Ordu Valisi Muammer Erol, heyelanın yaşandığı mahalleye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Erol, yaptığı açıklamada, heyelanda can kaybının olmamasına dikkat çekerek, yaşanan mağduriyetin giderileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.