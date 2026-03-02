Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Gökçebayır Mahallesinde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgede ilerleyen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

        Etrafta yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecenin hayaleti bir yıl sonra yeniden geldi. Geçtiğimiz yıl Akkuş'ta ilk kez güneş enerji santralimizin güvenlik kameralarında görüntülenen nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak bir yıl sonra yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ordu'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
        Ordu'da nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
        Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor Soydan: "Şubat ayı sonunda yağan...
        Fındıkta zirai don tehlikesi devam ediyor Soydan: "Şubat ayı sonunda yağan...
        Ordu'nun 13 ilçesinde eğitime kar engeli
        Ordu'nun 13 ilçesinde eğitime kar engeli
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Ordu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Büyükşehir Belediyesi...
        Ordu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Büyükşehir Belediyesi...