Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Rojas, Oğuzhan Tarakçı, Ahmetcan Büyükgöz (Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Eyüp Ensar Demirbiler, Nascimento, Ali Fazlı, Atakan Topal, Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba )
Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 25-20
Süre: 125 dakika
ORDU
