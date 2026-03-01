Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu ve Artvin'de kar etkili oluyor

        Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 01.03.2026 - 13:45
        Ordu ve Artvin'de kar etkili oluyor

        Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterdi.

        Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bazı ilçelerde kar küreme çalışması yapılıyor.

        - Artvin

        Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 2, Ardanuç'ta 8, Şavşat'ta 20, Yusufeli'nde 3 olmak üzere 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylası karla kaplandı.

        Kar yağışının ardından Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

