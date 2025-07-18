Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 70 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı

        Ordu'da 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 70 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 70 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 70 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Ünye Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde çocuklar için üstü açık otobüs ile şehir turu düzenlendi.

        Sahil boyunca ilerleyen otobüsteki çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İskelesi mevkisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, 70 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Ordu'da, denizde patlamış mayın bulundu
        Ordu'da, denizde patlamış mayın bulundu
        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi
        Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi
        Ordu'nun en güzel mahalle, sokak ve balkonları belirlendi
        Ordu'nun en güzel mahalle, sokak ve balkonları belirlendi
        Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
        Ordu'da restorasyonu süren tarihi hamam kent müzesi olacak
        Ordu'da restorasyonu süren tarihi hamam kent müzesi olacak