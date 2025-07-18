Ordu'da 70 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İskelesi mevkisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, 70 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünye Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde çocuklar için üstü açık otobüs ile şehir turu düzenlendi.

Ordu'da 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 70 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

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