Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmaması gerektiğini belirten Soydan, çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukları çalıştıran bahçe sahipleri, velileri ve varsa tarım aracısına ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Soydan, "2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak fındık yevmiyesi günlük net ücreti, yemek işçiye ait olmak üzere 1200 lira olarak belirlenmiştir." dedi.