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        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

        Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:43
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        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
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        Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

        Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmaması gerektiğini belirten Soydan, çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukları çalıştıran bahçe sahipleri, velileri ve varsa tarım aracısına ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

        Soydan, "2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak fındık yevmiyesi günlük net ücreti, yemek işçiye ait olmak üzere 1200 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

        Yevmiyenin 10-15 arası işçi için aşçılara 1200, çuvalcılara 1350 lira olduğunu aktaran Soydan, şunları kaydetti:

        "15 ve üzeri işçi için aşçılara 1350, çuvalcılara 1500, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 1650 lira olarak belirlenmiştir. Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 2 bin 400 lira olarak belirlenmiştir. Kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin 12, patoz saat ücretinin 4 bin, tarım aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar günlük 1350 lira, 15 işçiden fazlası için 1500 lira olarak belirlenmiştir. İş aracılarından, aracı belgesi istenmesi, İŞKUR Müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanlara iş verilmemesi kararı da alınmıştır."

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        Galeri

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