Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da restorasyonu süren tarihi hamam kent müzesi olacak

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da restorasyonu süren tarihi hamam kent müzesi olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

        İlçede 16. yüzyılda inşa edilen atıl durumdaki Tarihi Meydan Hamamı'nda, Ünye Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.

        Tavlı, Ünye Meydanı'nın Karadeniz'in en özel mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle özel bir alanın hemen yanındaki bu tarihi yapının harap halde olması meydanımıza yakışmıyordu. Ünye Belediyesi olarak bu yapıyı kamulaştırdık ve restorasyon çalışmalarını başlattık." dedi.

        Yapıyı, işlevselliğini artırarak turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Tavlı, "Hedefimiz, bu yapının sadece fiziksel olarak ayağa kalkması değil, içinde yaşayacak kültürel zenginliğiyle birlikte gelecek nesillere aktarılmasıdır. İnşallah bu yılın sonunda restorasyon sürecini büyük ölçüde tamamlamış oluruz, 2026 yazında bu alanı kent müzesi olarak hizmete açar, kurdelesini birlikte keseriz." diye konuştu.

        Tavlı, hamamdaki sıvalar kazındıkça tarihi güzelliklerin de ortaya çıktığını söyleyerek, "Tuğla kubbeler, taş kemerler, 18. yüzyıla ait kitabeler ve süslemelerle yapının estetik yönü daha belirgin hale geliyor. Bu yapı yalnızca restore edilerek hayata döndürülmeyecek, aynı zamanda işlevsel bir merkez haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Doç. Dr. Almaç ise özellikle taşıyıcı sistem açısından yapıyı detaylı olarak incelediklerini ve yapılması gerekenleri tespit ettiklerini bildirdi.

        Prof. Dr. Ahunbay da yapının geleceği için umutlu olduklarına işaret ederek, "En uygun şekilde sağlamlaştırmak ve bundan sonraki yaşamını sorunsuz sürdürebilmesi için uygulamalar yapılıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        Karadeniz'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        Ordu'da cadde üzerinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
        Ordu'da cadde üzerinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
        Ordu'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Ordu'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Ordu'da "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        Ordu'da "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        GÜNCELLEME - Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Ordu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü