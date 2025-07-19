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        Ordu'da denizde bulunan mayın imha edildi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:02
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        Ordu'da denizde bulunan mayın imha edildi
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

        İlçenin Sülüburnu mevkisinde dalış yapan bir grup tarafından şüpheli bir cismin fark edilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine bildirildi.

        Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bazı noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

        İstanbul'dan gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibinin yaptığı incelemede, cismin mayın olduğu belirlendi.

        Mayın, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü müdahaleyle imha edildi.

        Mayını fark ederek yetkililere bilgi veren dalış eğitmeni Hakan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "SAS ekibi dalış yaparak cismi incelediler. Mayın olduğunu onayladılar. Fünyelerin aktif olma ihtimaline karşı patlatılması gerektiğine karar verdiler. Ardından bu işlemi gerçekleştirdiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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