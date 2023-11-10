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        Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

        Ordu'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:41
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        Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
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        Ordu'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını sürdürdü.

        Operasyonlarda, 3 kilo 273 gram kubar esrar, 172 gram sentetik uyuşturucu, 146 uyuşturucu hap, 195 gram kenevir tohumu, 3 tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 57 mermi, 9 şarjör ve silah yapımında kullanılan 33 malzeme ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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