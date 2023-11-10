Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Ordu'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını sürdürdü.

Operasyonlarda, 3 kilo 273 gram kubar esrar, 172 gram sentetik uyuşturucu, 146 uyuşturucu hap, 195 gram kenevir tohumu, 3 tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 57 mermi, 9 şarjör ve silah yapımında kullanılan 33 malzeme ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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