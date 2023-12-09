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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Ordu'da sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Ordu'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:44
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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Ordu'da sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Ordu'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Ünye ilçesindeki balıkçı barınağını ziyaret etti.

        Komisyon Başkanı Karayel, gazetecilere, sektörün, Türkiye'ye çok sağlıklı bir protein olan balığı ve diğer su ürünlerini temin ettiğini söyledi.

        Bunu sektörün büyüklüğüne ve gücüne uygun, sürdürülebilir bir şekilde yapmanın önemine dikkati çeken Karayel, "Kooperatiflerimizdeki geleneksel balıkçıların gelirini arttırmak, onların daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak şekilde sektörün devam etmesi son derece önemli. Çünkü istihdam anlamında baktığımızda önemli bir sektörden bahsediyoruz." dedi.

        Karayel, Türkiye'nin balıkçılık filosunun son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'nın önde gelen filolarından birinden bahsediyoruz. Bizim sektörümüzde kullanılan av araçlarının, gemilerimizin bazıları imkanlar dahilinde okyanuslarda da avcılık yapıyor." diye konuştu.

        Türkiye'de, dünya standardında balık işleme tesisleri bulunduğunu ifade eden Karayel, balığın yıl boyu yurt içinde tüketildiğini, bir o kadarının da ihraç edildiğini belirtti.

        Karayel, Türk somunu, çupra ve levreğin lezzeti ve standartları itibarıyla dünyada marka olduğunu, Türkiye'de de çok daha fazla rağbet görmeye başladığını anlattı.

        Türkiye'de balık tüketiminin çok daha artması gerektiğinin altını çizen Karayel, komisyona gelen taleplerden birinin de çocuklara balık tüketiminin önemini anlatma noktasında çalışma yapılması yönünde olduğunu dile getirdi.

        Karayel, sağlıklı nesiller için sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, protein bakımından başta Omega-3 ve diğer unsurları sağlayıcı gıdanın balık ve su ürünleri olduğunu vurguladı.

        Araştırmalarının ardından rapor hazırlayacaklarını ifade eden Karayel, "Sektöre yön verecek, gelecek için yol gösterecek, düzeltilmesi gereken noktalar ve çözüm önerileriyle herkesin işini kolaylaştıracak bir rapor, tüm partilerin ittifakıyla kurulmuş komisyonumuzdan çıkacak." dedi.

        Sektör temsilcileriyle bir süre görüşen üyeler, daha sonra ziyaret ettikleri Altınordu ilçesi Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi'nde de balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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