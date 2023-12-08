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        Çaybaşı ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, ilçenin 2024'de doğalgaza kavuşacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:06
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        Çaybaşı ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, ilçenin 2024'de doğalgaza kavuşacağını söyledi.

        Semiz, belediye binasında yaptığı açıklamada, doğalgaz basınç düşürme istasyonu için 1 dönüm alanın hazırlandığını belirterek, "AKSA, devlet adına çalışan çok ciddi bir şirket, bu işi yapıyor. Ben başladıktan sonra çok kısa bir süre içinde tamamlayacağına inanıyorum." dedi.

        Çaybaşı'nın, Karadeniz'in en güzel yerlerinden olduğunu vurgulayan Semiz, "Sahilin de hemen arkasında olunca, bir tatil köyü pozisyonunda buralar. Biz de Çaybaşı Belediyesi olarak birbirine entegre çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla 2024 yılında doğalgazımızla birlikte, cephe iyileştirme ve aynı zamanda buna entegre çatı çalışmaları devam edecek. Şirin bir ilçe, daha da şirinleşecek." diye konuştu.​​​​​​​

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