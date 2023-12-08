Ordu'da 73 yaşındaki kişinin kargosunda 4 bin cinsel uyarıcı hap ve ürün ele geçirildi Ordu'da kargosunda 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Ordu'da kargosunda 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, 73 yaşındaki Y.G'nin kargosunda yaptıkları aramada yasa dışı 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.