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        Ordu'da 73 yaşındaki kişinin kargosunda 4 bin cinsel uyarıcı hap ve ürün ele geçirildi

        Ordu'da kargosunda 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:40
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        Ordu'da 73 yaşındaki kişinin kargosunda 4 bin cinsel uyarıcı hap ve ürün ele geçirildi
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        Ordu'da kargosunda 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Ekipler, 73 yaşındaki Y.G'nin kargosunda yaptıkları aramada yasa dışı 4 bin 124 cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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