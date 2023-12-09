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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:50
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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Yürür için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Yürür'ün eşi Fatma, oğlu Ali Yürür ve kızı Rana Atasoy ile torunları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Törene, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Yürür'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Yunus Emre Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Sinop'ta 1944'te doğan Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

        17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Ordu Milletvekili olarak Meclis'te bulunan Yürür, 46. ve 47. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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