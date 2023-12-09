Eski Bakan Şükrü Yürür, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'datedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Şükrü Yürür (79), memleketi Ordu´nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle 2 gün önce Ankara´da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirilen Şükrü Yürür için Ünye Büyük Camisi´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yürür'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı.

Şükrü Yürür´ün törende eşi Fatma, oğlu Ali Yürür ve kızı Rana Atasoy, taziyeleri kabul etti. Yürür, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Mahallesi´ndeki Şeyh Yunus Mezarlığı'nda toprağa verildi.