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        2 ilde camilerden hırsızlık yapan şüpheli serbest

        ORDUve Giresun´da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.Y.'nin bir camiye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:30
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        2 ilde camilerden hırsızlık yapan şüpheli serbest
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        ORDUve Giresun´da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.Y.'nin bir camiye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 6 Aralık´ta Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi´nde 2 camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi´nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.´nin çaldığını belirledi. Takibe alınan M.Y., Giresun´a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada M.Y.´nin, Ordu´nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi´nde ve Giresun´un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        M.Y.'nin, Turnasuyu Mahallesi'ndeki bir camiye girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Y.'nin geldiği bisikletini sakladığı, dolaptan anahtar alıp caminin kapısını açarak içeri girdiği ve daha sonra hızlı bir şekilde çıkıp uzaklaştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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