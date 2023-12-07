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        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:42
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        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, camilerin güvenlik kameraları görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi (33) evinde yakaladı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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