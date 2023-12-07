Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, camilerin güvenlik kameraları görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi (33) evinde yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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