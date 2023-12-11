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        Ordu'da "Türk İslam Araştırma Merkezi" yapılacak

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde içerisinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği caminin de yer alacağı Türk İslam Araştırma Merkezi yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:30
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        Ordu'da "Türk İslam Araştırma Merkezi" yapılacak
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde içerisinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği caminin de yer alacağı Türk İslam Araştırma Merkezi yapılacağını söyledi.

        Kentte görev yapan din görevlileriyle Boztepe'deki bir otelde bir araya gelen Güler, Ordu'ya yeni proje kazandıracaklarını belirtti.

        Güler, Melet Irmağı kenarında, karanın denizle birleştiği noktada, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek, 105 metre boyunda, 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde Türk İslam Araştırma Merkezi'ni kente kazandıracaklarını ifade ederek, "Merkez bünyesinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir cami de bulunacak." dedi.

        Projenin detaylarını açıklayan Güler, "Türk İslam Araştırma Merkezi'nde 13 derslik, sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği 6 salon, 110 kişilik 2 büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak." bilgisini paylaştı.

        Güler, projenin fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

        "Türk İslam Araştırma Merkezi yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak. Türk İslam Araştırma Merkezi'nin içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçe bulunacak."

        Projenin kısa sürede Ordu'ya kazandırılması için çalıştıklarına işaret eden Güler, "Türk İslam Merkezi'nde hem bilimsel çalışmalar olacak hem de camisi ve külliyesiyle güzel bir eseri ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yanı sıra Ordu Din Görevlileri Dernek Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet Sen Ordu 1 Nolu Şube Başkanı Erkin Baki, Diyanet Vakıf Sen Başkanı Mustafa Özdin, Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, Sahrada Açan Güller Derneği Başkanı Nurten Kelebekli ile TÜGVA Başkanı Ömer Faruk Yücedağ da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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