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        TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi:

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücret güncellemesi yapılacağını belirterek, "Tahminim asgari ücrette yüzde 40-50 civarında artış olacağı yönünde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:43
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        TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi:
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        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücret güncellemesi yapılacağını belirterek, "Tahminim asgari ücrette yüzde 40-50 civarında artış olacağı yönünde." dedi.

        Çeşitli programları kapsamında Ordu'da bulunan Kartaloğlu, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

        Kartaloğlu, asgari ücretin gündemde olduğunu anımsatarak, bu konuyla ilgili Ankara'da görüşmelerin olduğunu söyledi.

        Masa başında görüşmelerin sürdüğünü, pazarlıkların devam ettiğini aktaran Kartaloğlu, "Bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Tahminim asgari ücrette yüzde 40-50 civarında artış olacağı yönünde. Elbette ülkemizde sabit gelir elde edenlerin çoğunun satın alma gücü çok fazla azaldı. Bunu hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Bu da enflasyondan kaynaklanıyor." diye konuştu.

        Kartaloğlu, muhasebe ücretlerine de değinerek, şunları kaydetti:

        "Asgari ücret 2017 yılını baz aldığımızda yaklaşık 7 kat artmış. Enflasyona baktığımızda 7-8 kat artmış. Bu çerçevede de bizim Bakanlığın onayı ile yayımlanmış muhasebe ücret tarifemiz var. Sadece bu dönemde 2,61 kat artmış. Dolayısıyla bizler muhasebe, meslek camiası, mali müşavirler de bu süreçte çok kaybetmişiz, çok fakirleşmişiz. Bunu telafi edebilmek amacıyla bizim ücret tarifemizde bir güncelleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmamızı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Onların onayından sonra yayımlanması gerekiyor. Bizim de kaybımızı telafi edecek bir artışı alacağımızı tahmin ediyorum."

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