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        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

        Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:11
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        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı
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        Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbarın ardından gözaltına alınan M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y.I, E.B. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçedeki ikametgahlarında dün yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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