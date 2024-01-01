Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbarın ardından gözaltına alınan M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y.I, E.B. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçedeki ikametgahlarında dün yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirilmişti.
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