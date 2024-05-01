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        Akkuş şeker fasulyesi için AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen şeker fasulyenin, AB'nin coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alması için başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:19
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        Akkuş şeker fasulyesi için AB coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen şeker fasulyenin, AB'nin coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alması için başvuru yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2010'da coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesinin, AB tarafından da tescillenmesi için gerekli çalışmaları tamamlandıklarını söyledi.

        Akkuş Ziraat Odası, Ordu Üniversitesiyle ilgili yerlere başvuru evraklarını teslim ettiklerini belirten Yılmaz, kararın, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını beklediklerini, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Akkuş şeker fasulyesinin AB nezdinde Ordu'dan tescillenmiş ilk ürün olacağını aktardı.

        Yılmaz, Akkuş şeker fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla yeni projelerin hayata geçirildiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Özellikle atıl tarım arazilerinde Akkuş şeker fasulyesinin üretimine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız projelerle organik üretim yapan üreticilerimizin sertifikasyon giderlerinin karşılanması, modern tesislerin kurulması ve organik gübre dağıtımı noktasında ciddi desteklerimiz oldu. Bugün de atıl tarım arazilerinde üretim yapmak isteyen üreticilere Bakanlığımızca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 3 bin 250 kilogram tohumluk dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de yaklaşık 550 dönüm alanı daha üretime kazandırmış olacağız."

        Bu yıl fasulyenin üretiminde önemli artış beklediklerine işaret eden Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin 600 dekar alanda 947 ton Akkuş şeker fasulyesi üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl için Çiftçi Kayıt Sistemi'ni incelediğimizde yaklaşık 11 bin 200 dekar alanda üretim olacağını öngörebiliyoruz." dedi.

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