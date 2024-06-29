Ordu'da dağ kızağı parkı açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz'de ilk ve tek olan dağ kızağı şehrimize attığımız altın imzalardan birisi. Ordu dağ kızağı adrenalin ve macera tuttuklarının vazgeçilmez noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye, bir firma tarafından dağ kızağı parkı kuruldu.

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