Ordu'da turistler dağ kızağı heyecanı yaşıyor

Ordu'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, açılan dağ kızağı parkında heyecan dolu anlar yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle, kentin seyir terası konumundaki 550 rakımlı Boztepe'de bir firma tarafından yaptırılan 1000 metrelik parkura sahip dağ kızağı parkı, 20 gün önce hizmete açıldı.

Orduluların yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği dağ kızağı deneyimi, görevli ekiplerin önlemleri almasının ardından yaklaşık 5 dakika sürüyor.

Düzce'den memleketi Ordu'ya gelen Duygu Ekin, AA muhabirine, dağ kızağını ilk kez kullandığını ve çok büyük keyif aldığını söyledi.

Bunun aileler için çok güzel bir aktivite olduğunu belirten Ekin, dağ kızağının Ordu'nun tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Kütahya'da yaşayan Ordulu Zeynep Bilgin ise heyecan ve adrenalin dolu 5 dakika geçirdiğini, dağ kızağını herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Manisa'dan gelen Elif Su Kaya, dağ kızağı parkını sosyal medyada gördüğünü kaydederek, "Çok ilgimi çekti. Bu heyecanı deneyimlemek istedim. Çok heyecanlıydı." dedi.

- "Ordu'nun tanıtımı için önemli bir yatırım"