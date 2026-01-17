Ordu'da oto bakım servisinde 2 kişi ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesindeki oto bakım servisinde 1'i çalışan 2 kişinin cesedi bulundu.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerinin kepenklerinin açık olduğunu gören çevredekiler, içeri girdiklerinde bakım servisinde usta olarak çalışan O.B. ve S.B'yi hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
