        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesince hayvan bakımevindeki köpek ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesince, hayvan bakımevindeki köpek ölümü iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 01:11 Güncelleme: 18.01.2026 - 01:11
        Ordu Büyükşehir Belediyesince hayvan bakımevindeki köpek ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesince, hayvan bakımevindeki köpek ölümü iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 17 Ocak Cumartesi günü, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kayda alınan bir görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı, kamuoyunda haklı bir hassasiyet ve üzüntü oluştuğu belirtildi.

        Söz konusu görüntülerin son derece üzücü ve kabul edilemez nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı, konunun tüm yönleriyle araştırıldığının altı çizildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hafta sonu görev düzeni kapsamında merkezimizde iki nöbetçi personel ile bir veteriner hekimin bulunduğu, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nden gelen hayvan yaralanma ihbarı üzerine nöbetçi ekibin olay yerine intikal ettiği sırada söz konusu durumun meydana geldiğine ilişkin ilk tespitler yapılmıştır. Görüntülerde yer alan köpeğin ölüm sebebi, olayın oluş şekli, herhangi bir ihmal ya da kusurun bulunup bulunmadığı ve süreçteki sorumluluklar, veteriner hekim raporları, personel görev çizelgeleri ve saha incelemeleri kapsamında detaylı şekilde değerlendirilmektedir."

        Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Görevli personelin yanı sıra birim sorumlusu, barınak sorumlusu ve sorumlu personeller hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinden birine sahip olmanın sorumluluğuyla can dostlarımızın bakım, tedavi, barınma ve rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmekteyiz. Belediyemiz sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bununla birlikte yaşanan bu olayın bizleri derinden üzdüğünü, süreçte ihmali veya kusuru bulunan kim olursa olsun gerekli idari ve hukuki işlemlerin tavizsiz şekilde uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

        Açıklamada, inceleme ve soruşturma süreci tamamlandığında sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

