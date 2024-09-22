Ordu'da dolmuş durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçenin Şirinköy Mahallesi'nde B.C. (24) yönetimindeki 52 ACH 552 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dolmuş durağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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