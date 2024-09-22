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        Ordu'da dolmuş durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:40
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        Ordu'da dolmuş durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Şirinköy Mahallesi'nde B.C. (24) yönetimindeki 52 ACH 552 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dolmuş durağına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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