Ordu'da çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde çay ocağı işletmeciliği yapan A.K. ile S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, iş yerinde bulunan bıçakla S.K'yi yaraladı. Olayı yatıştırmak için araya giren Ü.O. ise elinden yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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