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        Ordu'da çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:35
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        Ordu'da çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde çay ocağı işletmeciliği yapan A.K. ile S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, iş yerinde bulunan bıçakla S.K'yi yaraladı. Olayı yatıştırmak için araya giren Ü.O. ise elinden yaralandı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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