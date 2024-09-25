Ordu'da çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, iş yerinde bulunan bıçakla S.K'yi yaraladı. Olayı yatıştırmak için araya giren Ü.O. ise elinden yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde çay ocağı işletmeciliği yapan A.K. ile S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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