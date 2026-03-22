Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da Down Sendromu Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Ordu'da Down Sendromu Haftası kapsamında "Renklerimizle Güzeliz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınordu Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında down sendromlu bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş Sırrıpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.

        Gruptakiler, döviz ve balonlarla bando eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

        Etkinliğin sonunda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, farklılıkların şehre zenginlik kattığını belirterek, "Down sendromlu kardeşlerimizin enerjisi, gülüşleri ve hayata kattıkları neşe, aslında toplum olarak ihtiyacımız olan en saf duygulardır." dedi.

        Tepe, şunları kaydetti:

        "Onların +1 farkı, bizim eksikliğimiz değil, toplumsal zenginliğimizdir. Bizim için farkındalık sadece takvimdeki bir günden ibaret değildir. Engelsiz bir Altınordu hedefiyle, özel gereksinimli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Onların eğitimde, sanatta ve istihdamda hak ettikleri yeri almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bizim dünyamızda engel yok, sevginin binbir rengi var."









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

