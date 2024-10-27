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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:26
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Yavuz Akdemir, Sezay Şahin

        Akkuş Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Didovic, Egecan Avcıl, Mitrasinovic, Masliev (Burhan Zorluer, Berkay Yavuz, Umut Durur, Ali İhsan Heper, Berkün Eber Üstündağ)

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş (Ahmetcan Büyükgöz, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)

        Setler: 17-25, 25-23, 25-19, 21-25, 15-12

        Süre: 141 dakika (29, 29, 29, 30, 24)

        ORDU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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