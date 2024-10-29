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        Ordu'da gün doğumunda bulutlara ay yıldız silüeti yansıdı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde gün doğumunda bulutlara yansıyan ay yıldız silüeti görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:36
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        Ordu'da gün doğumunda bulutlara ay yıldız silüeti yansıdı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde gün doğumunda bulutlara yansıyan ay yıldız silüeti görüntülendi.

        İlçede ikamet eden 30 yaşındaki Mehmet Argın, dün gün doğumunu izlemek için sahile indi.

        Cep telefonundan güneşin doğuşunu görüntüleyen Argın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Argın'a görüntüleri izleyen bazı kişiler, bulutlara yansıyan ay yıldız silüetinden bahsetti. Tekrar görüntüleri izleyen Argın da durumu fark etti. Paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı.

        Mehmet Argın, gazetecilere, "Cep telefonumdan sosyal medyada 'güneşin doğuşu' diye küçük bir story paylaştım. Aslında farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda bir ay yıldız silüeti varmış. Çekerken fark etmedim. Daha sonra sosyal medyaya yüklediğimde, 'Videoda ne olduğunun farkında mısın?' dediler. Sonra fark ettim, güneşin üzerinde bulutlarda ay yıldız şeklinde silüet vardı. Çok tuhafıma gitti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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