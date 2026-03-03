Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Ünye Belediye Başkanı Tavlı'yı ziyaret etti

        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Ordu'nun Ünye ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

        Giriş: 03.03.2026 - 15:43
        Tavlı, makamında konuk ettiği Büyükelçiye, ilçenin tarihi ve kültürel yapısıyla ilgili bilgi aktardı.


        Kalandia'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte atacağımız ortak adımlar üzerine de istişarelerde bulunduk." dedi.

        Tavlı, iki ülke arasındaki güçlü bağların yerel düzeyde daha da geliştirilmesi için iş birliğini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

        Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Büyükelçi ve beraberindeki heyet, daha sonra Ünye Acara Gürcü Dostluk Kültür Derneği'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

