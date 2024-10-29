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        Ordu'da üzerine baza kapağı düşen kadın öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:37 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:37
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        Ordu'da üzerine baza kapağı düşen kadın öldü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti.

        İlçenin Evkaf Mahallesi'nde 74 yaşındaki Emine Ç, yakınları tarafından yatak bazası kapağının altında hareketsiz vaziyette bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Emine Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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