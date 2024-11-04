Ordu'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı

Ekipler, çöplerin çıkartılmasının ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

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