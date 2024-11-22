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        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:04
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        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi öldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.Y. (16) ile A.A.G. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.A.G, özel bir lisenin 10. sınıf öğrencisi A.Y'yi bıçakla yaraladı.

        Ağır yaralanan A.Y, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan ve başka bir lisede öğrenci olduğu öğrenilen A.A.G, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

        A.A.G. ve 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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