Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda Ersin G. yönetimindeki 52 BE 075 plakalı otomobil ile İlker E. idaresindeki 34 AEA 158 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Kevser D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi.
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