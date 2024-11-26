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        Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:32
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        Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda Ersin G. yönetimindeki 52 BE 075 plakalı otomobil ile İlker E. idaresindeki 34 AEA 158 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Kevser D. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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