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        Ordu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:22
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        Ordu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Devlet Sahil Yolu üzeri Eskikızılcakese Mahallesi'nde Zekeriya Furkan A. (28) idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil, İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Muhammet (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan otomobilin kavşakta kamyona çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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